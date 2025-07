“Furbetto” alla guida con patente falsa. Auto sequestrata e multa da 5 mila euro per un 22enne

Contava evidentemente che in caso di controlli stradali gli agenti non fossero in grado di ravvisare l’irregolarità della licenza di guida, ma si è dovuto ricredere. Prova ne siano i 5 mila euro di multa che un giovane di 22 anni dovrà pagare in tempi brevi, oltre a dover affrontare il sequestro della vettura sui viaggiava.

E’ insomma rimasto “a piedi” e con un “buco” nel conto in banca il furbetto fermato nei giorni scorsi a Thiene, nel quartiere dei Cappuccini a due passi dal Santuario di Santa Maria dell’Olmo. Alla richiesta della patente di guida nel corso di un controllo ordinario, il 22enne non si era dimostrato particolarmente agitato, sicuro che gli agenti non potessero notare all’analisi visiva la contraffazione.

Gli è andata male, però, perché la solerzia degli operatori del Consorzio Nord Est Vicentino ha permesso di verificare a fondo scoprendo che i loro sospetti erano quindi fondati e che il documento non era autentico. Il soggetto di nome S.C. – sono state rese note le iniziali dal comando thienese -, residente a Schio, non ha più potuto risalire sulla vettura in suo possesso, un’Alfa Romeo Giulia.

Ha semmai ricevuto un “passaggio” sull’auto di pattuglia verso il comando di via Rasa nel centro di Thiene dove, una volta esperite tutte le pratiche di rito, è denunciato per uso e possesso di patente falsa. Il documento è stato sequestrato penalmente, e al giovane è stata comminata la pesante sanzione amministrativa – i cinquemila euro sopracitati – per guida senza patente valida.

