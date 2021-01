Special guest “sotto rete” al circolo tennis: in visita l’ex campione Adriano Panatta

Quasi un serve & volley, che dal gergo tennistico si potrebbe tradurre come in una “toccata e fuga”, la visita a sorpresa di un campionissimo del tennis internazionale, mito tra i cultori di palline e racchette tra gli anni ’70 e primi ’80. Adriano Panatta è stato infatti la special guest di ieri a Montecchio Maggiore, precisamente al circolo tennis di recente nuova gestione agli impianti del centro sportivo “Cosaro”, dove si è intrattenuto per qualche ora mercoledì mattina.

Uno dei tennisti italiani più forti di tutti i tempi, il primo in assoluto per l’apice di carriera raggiunto con il 4° posto nel ranking mondiale, si è presentato in visita agli amici del club “Tennis Palladio 98”, impegnati nella riqualificazione dell’area sportiva e nel rilancio della disciplina anche in Veneto. Che in Italia, a dirla tutta, sta vivendo una fase promettente dopo anni di oblio, in particolare per quanto riguarda tanti talenti al maschile.

Come recita una nota diffusa nelle scorse ore dal Comune di Montecchio, Panatta è stato ricevuto tra gli altri anche dal sindaco castellano Gianfranco Trapula, che ha fatto gli onori di casa insieme al dirigente della società sportiva Enrico Bettini, amministratore della stessa e punto di collegamento con l’ex tennista, oggi spesso in televisioni in alcuni programmi sulle reti Rai. Per i soci informati della visita inattesa e chi stava palleggiando in campo c’è stata anche la possibilità di un autografo sulla pallina da tennis, a ricordo dell’incontro con il tennista oggi 70enne ma sempre in ottima forma.

La notizia della visita programmata è stata mantenuta riservata fino all’ultimo, in modo da evitare che curiosi o appassionati si assiepassero all’entrata dell’impianto, contravvenendo così alle misure anticontagio. Solo (relativamente) pochi intimi, così, hanno potuto scambiare due parole con il campione tanto amato dalla generazione di giovani di quegli anni, oggi ormai alle soglie della pensione. “È stato un grande onore avere come ospite Panatta – commenta il sindaco –. Chissà che la sua visita sia beneaugurante per il futuro dei nostri impianti, affidati dallo scorso 1 settembre alla Ssd Tennis Palladio 98, che ringrazio per aver portato a Montecchio Maggiore questo grande campione e per l’impegno che sta dimostrando nel rilancio del circolo”.