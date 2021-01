La zuglianese Daniela Sperotto alla direzione dei Mondiali di acconciatura

Sarà la zuglianese Daniela Sperotto a dirigere i concorsi mondiali di acconciatura dell’Organizzazione mondiale coiffure (Omc), organismo che promuove le Olimpiadi del mondo della coiffure. La competizione OMC Hairworld, che quest’anno si svolgerà in Giappone, accoglie in ogni edizione numerosi ospiti, e propone spettacoli e concorsi dove i capelli sono la materia prima per creare sculture “da portare” e non solo.

La competizione si articola in varie prove pratiche in cui maestri di acconciatura di tutto il mondo, e non solo, si mettono in gioco a colpi di spazzola e phon. Per dare un’idea della singolarità della competizione, basti pensare che nelle ultime edizioni sono stati più di duemila partecipanti, provenienti da circa 50 nazioni.

“Siamo davvero orgogliosi di questa nomina – commenta Renata Scanagatta, presidente provinciale categoria acconciatori di Confartigianato Imprese Vicenza – che esprime la qualità del lavoro dei nostri imprenditori e imprenditrici fatto di impegno, costanza e professionalità, ora riconosciuta anche a livello internazionale. A Daniela vanno i nostri complimenti e l’augurio di un buon lavoro”.

“È un grande onore per me – sottolinea Daniela Sperotto – essere stata scelta con il ruolo di coordinatrice dei concorsi, posizione che voglio assumere con senso di responsabilità. Contribuirò alla manifestazione con tutte le mie capacità, dando il meglio di me per essere utile e per diventare un membro degno dell’Omc Dream Team: per cui mi sento di ringraziare tutto lo staff di Omc, i presidenti Salvatore Fodera, Gianni Fodera e l’intero Direttivo”.

Daniela Sperotto arriva in Giappone dopo una lunga esperienza professionale. Dalla gavetta fino alla passione e alla professionalità che esprime nel suo quotidiano impegno nel proprio salone a Zugliano. La competenza acquisita negli anni e l’instancabile voglia di migliorare sempre, l’hanno portata anche a vestire i panni di formatrice e talent scout, docente in tutto il mondo, con una particolare vocazione per le gare nazionali e internazionali, in cui ha ottenuto molti riconoscimenti e soddisfazioni e il titolo di pluricampionessa del mondo di acconciatura.

“Questo traguardo mi riempie di orgoglio perché dimostra a me, ma spero anche a tutti i colleghi, che la vita è fatta di traguardi da raggiungere e che bisogna saper puntare in alto impegnandosi a raggiungere i propri obiettivi. Il nostro lavoro è fatto di creatività e bellezza, siamo veri e propri artisti e tutto nasce dal nostro Dna artigiano”, conclude Sperotto.