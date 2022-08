Un “Ciao” a tutti, anzi per due: Mirco e Alice sbarcano in Marocco e puntano Dakar

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Viaggiano se non “a gonfie vele” si può dire “a manetta” Mirco e Alice, i due appassionati Ciaoisti viaggiatori partiti una decina fa dal Vicentino con l’obiettivo temerario di percorrere (ovviamente non sullo stesso percorso) la Parigi-Dakar sul sellino del mitico ciclomotore Piaggio, il “cinquantino” Ciao adattato. Punto di partenza la capitale transalpina, raggiunta con mezzi propri e motorini caricati a bordo, punto di arrivo quella Senegal in Africa.

Un viaggio avventuroso lontano anni luce dalle comodità, affrontando anche il deserto e le intemperie climatiche oltre che il gran caldo estivo. Partiti lo scorso 31 luglio, a 11 giorni dal via la coppia vicentina, dopo aver raggiunto via traghetto il porto di Tangeri nel nord del Marocco, sta viaggiando verso Sud dopo aver attraversato la Francia e costeggiato in nave la Spagna e già “assaggiato” la sabbia del Sahara. Raggiunta ieri la cittadina di Tan-Tan, prima di sconfinare in Mauritania.

Ed è così che in questo avventuroso viaggio da sogno Mirco e Alice si sono trovati di fronte ai primi cammelli tra le dune, gustandosi i colori e i paesaggi del Nordafrica e proseguendo di tappa in tappa verso Dakar, a una media di oltre 200 chilometri percorsi al giorno, con punte oltre i 300. Costeggiando l’oceano Pacifico. Per seguire giorno per giorno il diario di viaggio della coppia di Montecchio Maggiore basta visitare la pagina Miral su Facebook o il profilo Instagram Miral.eu. Prima della partenza la coppia vicentina è stata ospite di We Love Italia, ecco qui il podcast:

