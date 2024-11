Testimonial…dalla Norvegia a Caltrano: “Ma quali attori o veline, meglio un botanico”

Paese che vai testimonial che trovi. Puntata particolarmente scoppiettante quella di We Love Italia, alla corte dell’inossidabile Gianni Manuel e della luminosa simpatia di Martina Polelli, stavolta affrontando il tema dei testimonial più rappresentativi e di quale personaggio meglio potrebbe raccontare un territorio, un marchio o un’azienda.

Ospite in studio, oltre all’immancabile giornalista Marco Zorzi, il sindaco di Caltrano Alberto Dal Santo, che ha colto l’occasione per raccontare un po’ delle bellezze del suo territorio, vasto sino ad ampliarsi alle ampie distese boscose dell’altopiano dei Sette Comuni. Dal Giro delle Malghe alla bellezza delle piccole pievi sino alle tradizioni gastronomiche, come quella del “Formajo nel pignato“. E non ha dubbi il 36enne sindaco del paese ai piedi del Monte Paù: “Se dovessi scegliere un testimonial per Caltrano – spiega sorprendendo tutti – lascerei stare attori, cantanti e veline e mi fionderei su Stefano Mancuso, il botanico e saggista italiano capace di catturare anche l’ascoltatore meno esperto appassionandolo alla natura e alle sue meraviglie con semplicità e grandissima competenza”.

Piacevole anche il ritorno on air di Giulia Cori, italiana trapiantata nella Norvegia meridionale con la famiglia e protagonista di una fitta rete di scambi coi connazionali presenti nel paese scandinavo: “Non so chi sceglierei, ma se dovessi essere io la testimonial, mi piacerebbe farlo a favore dei norvegesi raccontando loro le bellezze del Belpaese e a favore dei miei connazionali per far scoprire le peculiarità e la magia di queste latitudini”.