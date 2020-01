Week end di controlli su strade e locali pubblici tra i castelli: 5 denunce per spaccio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella notte tra venerdì e sabato sera i carabinieri hanno messo in campo ben otto pattuglie per un controllo straordinario del territorio nell’area di Montecchio Maggiore e in particolare Alte Ceccato e la strada regionale 11. Dalle 22 di sera alle 4 del mattino sono stati fermati e controllati 40 veicoli in transito, 57 le persone identificate e 5 i soggetti denunciati per detenzione e spaccio di stupefacenti, in abbinata a una segnalazione al prefetto di un consumatore di droga ad uso personale. A collaborare con i militari dell’Arma il personale di polizia locale “dei Castelli”. Tutto in regola, infine, nei cinque locali pubblici della zona oggetto di verifiche nel corso della lunga serata.

Un bilancio dal peso specifico ragguardevole per le forze di pubblica sicurezza messe in campo dalla compagnia di Valdagno, soprattutto in fase di prevenzione. Gli appostamenti lungo la Ss11 hanno permesso di limitare l’attività a luci rosse lungo l’arteria che collega il capoluogo berico all’Ovest Vicentino, allontanando i potenziali clienti, mentre nelle aree più a rischio spaccio di Montecchio è andata in scena la “caccia” ai rifornitori di sostanze illecite. Fermati un italiano di 29 anni, castellano (C.G. le iniziali rese note), mentre vendeva 9 grammi di marijuana a un cittadino marocchino di 45 anni (M.N., segnalato); due giovani nigeriani e due originari del Gambia, tutti tra i 23 e i 26 anni, tutti residenti in città.

Oltre ai 12 grammi di “maria” sequestrati i quattro nascondevano anche dei bilancini di precisione e materiale tipicamente usato per il confezionamento delle dosi da vendere nel mercato al dettaglio. Condotta che è valsa loro la denuncia. Si tratta di O.A. (26 anni), O.J. (23), F.L. (23) e K.D. (25). Tutti sono stati rimessi in libertà dopo le procedure di identificazione e la ratifica dell’avvio della procedura di giustizia nei loro confronti in Procura della Repubblica di Vicenza.