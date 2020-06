Azienda del territorio dona 2 mila mascherine al Comune: andranno ai volontari

Anche se l’epidemia di Covid-19 in Veneto prosegue nel cammino di progressivo spegnimento, come d’auspicio condiviso da tutti, a rimanere accesa è la generosità sia dei singoli cittadini che del comparto degli industriali e imprenditori. Una dimostrazione giunge da Montorso Vicentino, paese di 3 mila anime dell’area a Ovest del capoluogo berico, dove sorgono varie aziende del distretto della concia con i loro stabilimenti produttivi: tra questi uno – la Feltre srl – ha deciso di donare 2 mila mascherine al Comune.

Destinate in buona parte ad associazioni o enti attici nel campo del volontariato sociale in base alle indicazioni raccolte dagli amministratori dell’ente locale. Si tratta di dispositivi di protezione individuale di tipo “ffp2”, regalate proprio da una ditta con sede nella cittadina.

A ritirare lo scatolone con i preziosi dpi per la salvaguardia della salute è stato l’assessore al sociale Mirco Roncolato, che ha approfittato dell’occasione per ringraziare i titolari dell’azienda e visitare lo stabilimento produttivo. “A nome dell’amministrazione comunale voglio ringraziare in particolare i titolari Graziano e Domenico – afferma il componente della giunta comunale di Montorso -. Questo gesto dimostra una grande sensibilità sociale verso il paese e verso la nostra comunità. Colgo l’occasione per ribadire quanto siano apprezzate queste iniziative provenienti dalle aziende del posto, che in un momento economicamente difficile non esitano ad aiutare e a sostenere iniziative sportive, culturali e sociali”.

Anche il primo cittadino Diego Zaffari ha voluto esprimere la propria personale gratitudine agli imprenditori generosi, sottolineando come sia giusto prestare le dovute attenzioni e precauzioni anche in una fase di maggior serenità rispetto al passato recente. Guardando sì con fiducia e la giusta energia al futuro, ma anche con cautela. “Queste mascherine – sottolinea il sindaco – saranno impiegate a scopi sociali, ma fungeranno anche da scorta nel caso di un riacutizzarsi dell’emergenza. Speriamo vivamente che ciò non avvenga ovviamente”. Destinatarie del dono saranno quindi nei prossimi giorni alcune associazioni di volontariato con sede a Montorso, selezionate con attenzione dall’amministrazione.