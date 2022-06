Ciclismo trapiantati, Mirko Bettega conquista il tricolore a Milano

I Campionati Nazionali di ciclismo per trapiantati disputati, a Milano il 18 e 19 giugno, hanno avuto come protagonista assoluto un vicentino. Mirko Bettega, 36enne di Montorso Vicentino, ha conquistato il tricolore regolando tutti gli avversari nella gara a cronometro, il montorsano non contento del gradino più alto del podio nella prova contro il tempo, ha conquistato anche l’argento nella corsa in linea. La storia sportiva di Bettega, vincitore di molte altre corse, nasce nel 2019 quando in agosto si sottopone ad intervento chirurgico per il trapianto di un rene.

Da allora il 36enne ha cambiato stile di vita e si è approcciato all’attività fisica con mentalità diversa, l’idea de ciclismo arriva dal suo medico che lo indirizza alle due ruote con l’intento di dare al corpo quella elasticità fondamentale per la completa ripresa. L’atleta dopo aver accolto il consiglio del professionista ha inanellato vittorie su vittorie. L’amministrazione comunale ha voluto rendergli omaggio ricevendolo nella Sala Consiliare del Municipio dove ad attenderlo c’era l’assessore allo sport e al sociale Mirco Roncolato che ha voluto esprimergli le congratulazioni da parte dell’intera cittadinanza.

“Per il nostro paese è un orgoglio e un lustro – commenta l’assessore -. Al di là della vincita sportiva c’è da ammirare il fatto che persone con qualche difficoltà fisica riescono a raggiungere obiettivi molto, ma molto, significativi. E ciò aggiunge un valore in più all’impresa del nostro concittadino”.

“Dico sempre che sono solo delle gare in bicicletta – sottolinea Mirko Bettaga – e che ciò che è fondamentale è far capire quanto sia importante la donazione degli organi perché, come diciamo noi della Nazionale Trapiantati, un trapianto è vita. Le persone che come me si sono trovate in un momento delle difficoltà ce la possono fare e con ottimi risultati”.

E sul proprio futuro Mirko Bettega ha le idee ben chiare: “L’obiettivo di vita è di continuare a rimanere in salute e onorare l’organo che mi è stato regalato dal donatore. Dal punto di vista sportivo, l’obiettivo principale è il Campionato del Monto per trapiantati che si svolgerà in Australia nel 2023, dove punto a fare bene”.