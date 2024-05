Il Grappa si tinge di rosa: Bassano e dintorni pronti ad accogliere la carovana del Giro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il dominio assoluto del fenomeno sloveno Pogacar non sminuisce l’importanza e ancora meno va ad intaccare lo spettacolo del Circo Rosa che attende le migliaia di bassanesi e vicentini appassionati di ciclismo, con l’area del Grappa ad ospitare la penultima tappa, tra montagne e discese e tanto amore per i pedali come da tradizione da queste parti. Si attende qualche decina di migliaia di tifosi e visitatori, complice la giornata di sabato non lavorativa per i più.

Il conto alla rovescia ormai è prossimo a chiudersi, perchè sabato la città di Bassano e i territori intorno sono pronti ad ospitare i professionisti del manubrio e del pedale in gara al 107° Giro d’Italia, per la tappa n° 20, di fatto quella che chiuderà i giochi di classifica dopo tre settimane di corsa, con il giorno dopo la consueta passerella conclusiva che porta all’arrivo finale a Roma, dopo 3.400 km giù e soprattutto su per l’Italia. Il Giro d’Italia torna da queste parti 4 anni dopo l’ultima tappa nel Bassanese, e per la terza volta in dieci anni.

La carovana rosa in arrivo sabato nel Vicentino giungerà al traguardo dopo la partenza da Alpago, nel Bellunese, e 184 km di tappa di montagna riservata agli specialisti delle salite e magari delle fughe. I due passaggi sul Monte Grappa, raggiungendo i 1.675 metri di quota, rappresentano il clou della corsa di domani, che transiterà per Romano d’Ezzelino prima di approdare nel centro di Bassano del Grappa per la volata finale come solitamente si annuncia quando si parla di ciclismo, anche se appare lecito attendersi un arrivo in solitaria, sul traguardo allestito in viale delle Fosse, che una volata vera e propria. In corso oggi la tappa Mortegliano-Sappada in Friuli, terz’ultima della serie, di 157 km e con arrivo tra le Dolomiti.

Sul fronte della viabilità tutte le informazioni utili sulle chiusure temporanee di strade, vie e parcheggi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. Da ricordare che di concerto con gli enti locali preposti è stata disposta la chiusura delle scuole dell’obbligo domani nella mattinata e anche della biblioteca cittadina. Già oggi si vedranno giungere i primi camper di appassionati, a caccia di un posto di osservazione privilegiato sui tornanti che portano al massiccio del Grappa, in quella che si attende come una doppia spettacolare scalata. Una decina le associazioni del territorio che stanno collaborando con forze dell’ordine e autorità locale per la buona riuscita dell’evento sportivo, circa 500 i volontari impegnati.