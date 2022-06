Le campionesse d’Italia dell’Hockey Valdagno premiate nella sede della Provincia

Il team dell’Hockey Club Valdagno è stato accolto nella sala consiliare della Provincia di Vicenza dopo aver conquistato il Campionato Italiano di hockey su pista. Le giovanissime ragazze valdagnesi sono riuscite a battere in finale il Matera, consumando la propria “vendetta sportiva” dopo aver perso lo scorso anno la finale proprio contro le lucane. Un successo, il primo della storia della società, che porta Valdagno tra le big nazionali nella disciplina. Una squadra giovanissima con ragazze da tredici a vent’anni ma che ha saputo formare un gruppo affiatato e vincente. Oltre al tricolore l’hockey Valdagno ha conquistato, per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia.

Le componenti della squadra sono state accolte in sala del Consiglio della Provincia di Vicenza che, per l’occasione, si è colorata di giallo e di allegria. A riceverle Francesco Rucco, il presidente della Provincia, e la consigliera provinciale con delega allo sport e alle pari opportunità Giulia Busato, che hanno voluto incontrare le ragazze per complimentarsi personalmente per una stagione sportiva davvero esaltante.

“Siete le più forti d’Italia -ha esordito il presidente Rucco con evidente orgoglio- l’hockey su pista è uno sport che si sta imponendo nella nostra provincia e che ci regala emozioni e vittorie. Ci siamo visti lo scorso anno per la vittoria della Coppa Italia e quest’anno siete riuscite a fare ancora di più. Significa che la squadra funziona.”

Una squadra di atlete giovani, tutte vicentine. Brave in campo e fuori, come ha sottolineato il dirigente Giuseppe Rossetto, impegnate in allenamenti pressoché quotidiani e partite nei fine settimane, ma senza mai trascurare gli studi.

“Avete una marcia in più -ha sottolineato la consigliera Busato- lo sport vi sta facendo vivere esperienze ed emozioni uniche e l’augurio è che questa passione vi accompagni sempre, perché lo sport è e deve rimanere prima di tutto divertimento. Lo sport di squadra, poi, crea legami e rapporti umani che sono fondamentali per affrontare la vita con maggiore sicurezza e determinazione. Siamo orgogliosi di voi e ci fa davvero piacere sapere che avete un vivaio ben nutrito, con tante bambine che si avvicinano a questo sport anche grazie al vostro esempio.”

A nome della Provincia, la consigliera Busato ha consegnato una targa nelle mani della vice capitana Elisabetta Lorenzato. L’Hockey Club Valdagno ha invece omaggiato il presidente Rucco con la nuova maglia della squadra, bianca con scritta celeste. Sul retro della maglia la personalizzazione con la scritta Rucco e il numero 114, che sono i Comuni che compongono la Provincia di Vicenza.