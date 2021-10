Moto sbatte su una monovolume in Val di Sole, centauro vicentino muore sul colpo

Incidente mortale sulle strade del Trentino nel primo pomeriggio di sabato, con un motociclista vicentino residente ad Arzignano a perdere la vita in seguito al tamponamento della motocicletta di colore nero su cui cui viaggiava (da solo) contro un’automobile, una monovolume condotta da un cittadino della zona.

Il nome dello sfortunato centauro, che sarebbe morto sul colpo, è Lorenzo Rossetto, di 56 anni e lo scontro fatale per il motociclista è avvenuto nel territorio comunale di Malè, lungo la strada statale 42 che attraversa la Val di Sole.

L’allarme è stato lanciato alle 14.30 di sabato 16 ottobre dagli automobilisti in transito in quel frangente. Secondo la ricostruzione dell’accaduto da parte dei carabinieri, riportata dalla testata locale “Il Trentino”, Rossetto in un tratto rettilineo di fronte a un supermercato non avrebbe frenato in tempo utile per evitare l’impatto con la vettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia. Si stava dirigendo verso nord, in direzione Cles.

Lo sbalzo dalla sella della sua Yamaha 600 e la ricaduta a distanza di alcuni metri hanno provocato dei politraumi insanabili, nonostante il pronto intervento del 118. Vano anche il volo dell’elicottero del Suem decollato dall’ospedale di Trento in codice rosso, fatto poi rientrare dopo che la rianimazione sul posto non ha prodotto gli effetti sperati.