Pedone investito finisce in rianimazione. Contusioni più lievi per due ciclisti urtati da un’auto

Due incidenti nell’arco del pomeriggio di ieri nel territorio di Arzignano, con conseguenze gravi in particolare per un cittadino straniero, investito mentre da un’automobile mentre si stava spostando a piedi nella zona industriale del polo produttivo dell’Ovest Vicentino. La chiamata d’allarme giunta al 118 ha segnalato la necessità di pronto soccorso da inviare di fronte all’Hotel Kennedy, dove sono giunte ambulanza e pattuglia di polizia locale.

In un secondo intervento lievi contusioni sarebbero state invece riportate da una coppia di ciclisti: i due, sempre nel pomeriggio di lunedì, sono venuti a contatto accidentalmente con una vettura in transito sulla provinciale del Chiampo.

Riguardo all’incidente più grave per le lesioni riportate dal pedone investito, non si hanno al momento molti dettagli disponibili. L’identità dell’uomo, sulla cinquantina seconda chi ha assistito ai soccorsi, per il momento non è nota. Si tratterebbe di un lavoratore di origini straniere, trasportato in regime di massima urgenza (codice rosso) all’ospedale San Bortolo di Vicenza e ricoverato nel reparto di rianimazione.

In seguito all’impatto con la macchina – investitrice guidata da un automobilista vicentino che stava percorrendo via dell’Industria – il ferito avrebbe battuto violentemente il capo sul marciapiede. Si attende nel corso della mattinata odierna un ragguaglio sulle condizioni di salute dell’uomo assistito a Vicenza, in prognosi riservata. Il secondo incidente registrato ieri, invece, si è risolto con delle medicazioni in seguito a qualche graffio riportato da due persone che pedalavano lungo via Chiampo, sulla strada provinciale 31 della Val Chiampo.

