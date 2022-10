XI Rapporto Anci Conai: Veneto prima regione d’Italia nella raccolta differenziata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati presentati oggi, 4 ottobre, tutti i dati relativi alla raccolta differenziata delle regioni italiane. L’XI Rapporto Anci Conai, si è svolto nella Sala Presidenza della sede Anci di Via dei Prefetti a Roma, alla presenza del presidente del Consiglio Nazionale Anci Enzo Bianco e il presidente del Conai Luca Ruini. Dalla relazione sono emersi dati importanti che elogiano il senso di civico dei cittadini, tanto che la regione Veneto è risultata migliore di tutte le altre, conquistando il promo posto nella classifica nazionale per la raccolta differenziata.

Commenta così l’assessore all’Ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin: “Come ormai da anni, il Veneto si consolida al primo posto nella raccolta differenziata: al primo posto in Italia e tra i primissimi posti in Europa. Il percorso virtuoso viene consolidato dal fatto che abbiamo appena approvato, come Regione Veneto, l’aggiornamento del Piano Rifiuti che prevede la dismissione delle discariche entro il 2030 e un ulteriore incremento della raccolta differenziata. Questo nonostante che, negli ultimi anni, abbiamo trascorso dei momenti difficili, come il Covid-19; il Veneto rimane comunque una eccellenza riconosciuta da tutti. Un modello, il nostro, – ha ribadito l’Assessore – che è fonte di ispirazione per molte altre realtà, come certificano anche realtà terze quali Legambiente, che ci ha portato a ricevere il plauso del Ministero della Transizione Ecologica per il metodo di aggiornamento adottato, che ha visto un’altissima concertazione con il territorio“.

Anche il Presidente Luca Zaia si dice soddisfatto per l’impegno profuso dai cittadini nel differenziare i propri rifiuti, consentendo al Veneto di primeggiare tra tutte le regioni italiane: “Il Veneto ha conquistato da tempo il podio di regione riciclona. Ce lo riconoscono in tanti ed oggi anche l’XI rapporto Anci-Conai, che fa riferimento ai dati del 2020, quando si era in piena pandemia. Il Veneto, rispetto alle altre regioni italiane, per quanto riguarda i rifiuti, si attesta in cima con una graduatoria del 75,9 per cento di differenziata. Un risultato eccezionale che dimostra come ci sia un grande lavoro e una grande attenzione della Regione per la salvaguardia del territorio. Ricordo che da tempo in Veneto, come evidenziato dall’Assessorato all’Ambiente anche nella recente Commissione, – ha detto il Presidente – noi abbiamo cominciato a concentrare la nostra attenzione sulla possibilità di riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti con l’obiettivo di trasformare in risorsa quel che normalmente viene buttato semplicemente”.