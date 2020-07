Il tandem Sarego-Lonigo si guadagna la “bandiera” della ciclabilità. Insieme a Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La pista ciclabile intercomunale Lonigo-Sarego entra nelle rete nazionale dei percorsi a misura di amanti della bicicletta e fa “guadagnare” ai due enti locali dell’Ovest Vicentino che l’hanno concordata e realizzata la gradita “bandiera di ciclabilità”. Un riconoscimento simbolico, certamente, ma che porta con sè una serie di risvolti concreti che accrescono il valore del territorio dal punto di vista della promozione turistica.

Una sorta di cerimonia di benvenuto nella rete denominata “ComuniCiclabili” si terrà domani pomeriggio in Abruzzo, in provincia di Teramo, consegnando un riconoscimento ai due comuni vicentini da parte della Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Faranno compagnia alla capitale Roma, tra le altre città, di recente entrata nel novero dei comuni “saliti in sella”.

Gli amministratori di Sarego e Lonigo che interverranno alla cerimonia in programma alle 17.45 di martedì Torre del Cerrano a Pineto (TE), forse non raggiungeranno la località spingendo sui pedali e alzandosi “in piedi” sul manubrio, ma avranno di sicuro a cuore non solo la bicicletta come simbolo dell’evemto ma, soprattutto, i ciclisti e i cicloturisti che percorrono le piste realizzate in questi anni, raccordando i vari tratti. Uno slancio concordato in prospettiva sovracomunale che ha esteso i concetti di ecosostenibilità, sicurezza sulle strade e infine la buona pratica dello sport all’aria aperta, aspetti riconosciuti e ora premiati ufficialmente domani. E che ha portato all’adesione al programma prososso dalla Fiab.

Si tratta delle terza edizione di “ComuniCiclabili”, che si traduce all’atto pratico con la consegna di un attestato che premia i comuni italiani “a misura di bicicletta e di ciclista”, con elogio alle amministrazioni locali maggiormente impegnate in opere e iniziative volte alla diffusione della mobilità in bicicletta. Benefici ulteriori sono costituiti dall’entrata ufficiale in un circuito nazionale che traccia una “Road Map” delle azioni per lo sviluppo della ciclabilità, condividendo e valorizzando le pratiche e anche le politiche attuate sul territorio, e infine ma non per ultimo l’inserimento nella “Guida ai Comuni ciclabili d’Italia”.

Le due comunità andranno ad accrescere il numero di enti locali della provincia berica, aggiungendosi al capoluogo Vicenza e alla due popolose città di Schio e Valdagno, oltre al comune di confine con il territorio padovano Grisignano di Zocco. “Esprimo viva gioia – ha dichiarato il sindaco Luca Restello alla vigilia della partenza – per questo importante riconoscimento che costituisce la punta dell’iceberg del grande lavoro fatto dalla città per poter far entrare Lonigo nei prossimi anni in un circuito mondiale per il cicloturismo. È una buona notizia per il rilancio turistico e commerciale”.