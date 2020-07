Riparte il percorso per il rinnovo dei Consigli di Quartiere. Elezioni il 15 novembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

É il 15 novembre la “nuova” data scelta per il rinnovo dei consigli di quartiere di Schio. Inizialmente in programma per lo scorso 10 maggio, le elezioni dei rappresentanti delle sette aree scledensi in cui viene suddiviso il territorio cittadino erano state posticipate a causa dell’emergenza sanitaria.

Con la definizione della nuova data, quindi, riprende anche il percorso partecipativo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare per favorire il coinvolgimento della cittadinanza all’interno dei consigli di quartiere.

Un percorso che inizia con un incontro pubblico lunedì 20 luglio alle ore 20 al Faber Box di via Tito Livio, durante il quale verranno illustrati quali sono i compiti e le aree d’azione dei consigli di quartiere e soprattutto quali sono le buone pratiche attraverso cui questi organismi volontari possono avere un ruolo prezioso per il bene di tutta la città. Ruolo che si esprime facilitando il confronto e la collaborazione con l’Amministrazione e tenendo sempre al centro la valorizzazione e la cura del territorio e il benessere della comunità.

“Vuoi essere protagonista della vita del tuo quartiere?”, “Pensi di avere idee e proposte utili alla crescita della comunità?” o “ti piacerebbe far parte di un gruppo che contribuisca al bene della città?” sono solo alcune delle domande a cui sono chiamati a riflettere i cittadini che parteciperanno all’incontro del 20 luglio. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid-19 con posti limitati. Per prendere parte all’incontro è necessaria la prenotazione contattando direttamente il consiglio di quartiere di riferimento.

Dopo questa prima fase informativa e formativa generale, per quanti sceglieranno di dare il proprio contributo attivo a sostegno della città verrà avviato un percorso più specifico, sotto lo slogan “Il quartiere comincia da te!”, basato sulle caratteristiche di ogni quartiere con il fine di elaborare un piano d’azioni condiviso da presentare alle elezioni del prossimo 15 novembre.

«La pandemia – spiega l’assessore Alessandro Maculan – ci ha portato a sospendere il processo che ci avrebbe portato al rinnovo dei consigli di quartiere in maggio, ma ora siamo pronti a ricominciare. Essi sono una risorsa unica che da sempre contraddistingue la nostra Schio e prenderne parte è un’occasione per fare comunità attraverso la solidarietà, la cura del territorio e la democrazia diretta. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di coinvolgimento della popolazione supportato dalle competenze professionali di Alda European Association for Local Democracy così da incoraggiare una partecipazione consapevole e condivisa».

L’incontro del 20 luglio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Schio.