Morto l’anziano ferito nel frontale in centro a Sarego. Poche ore prima era morta la moglie

E’ morto l’83enne Alberto Milan, l’anziano rimasto gravemente ferito lo scorso 19 dicembre in centro a Sarego in un drammatico frontale. Il pensionato aveva perso da poche ore la moglie, malata da tempo.

Le sue condizioni erano parse subito critiche e nel corso dei giorni si sono ulteriormente aggravate, fino al decesso la notte scorsa in ospedale. Dolo si aggiunge al dolore, quindi per i due figli dell’uomo, che hanno perso madre e padre nel giro di 14 giorni.

Milan, a bordo della sua auto, una Fiat Panda, quel giorno lungo la Strada Provinciale 500 si era scontrato frontalmente, poco lontano da casa, con una Renalt Megane guidata da un 24enne. L’urto era stato violentissimo e l’83enne era stato portato in ospedale a Vicenza in codice rosso, dopo essere stato estratto dalle lamiere della sua utilitaria dai vigili del fuoco.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.