Frontale fra due auto: feriti i conducenti

Violento frontale a Camisano Vicentino ieri sera, 2 marzo. Intorno alle 21.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicenza. Rimasti feriti, nell’urto, i due conducenti. Distrutti i due veicoli.

La squadra, giunta dalla sede centrale del comando di Vicenza, ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata, operando per prevenire ulteriori rischi e consentire successivamente il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure alle persone ferite e ne hanno poi disposto il successivo trasporto all’ospedale San Bortolo di Vicenza per gli accertamenti del caso.

Le cause e la dinamica del sinistro sono attualmente al vaglio dei carabinieri.

