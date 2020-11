Provoca un maxi incidente (senza feriti) e si dà alla fuga. Ricercato dagli agenti

Accoglieranno volentieri testimonianze e indicazioni utili fornite da altri automobilisti in transito ieri pomeriggio tra Meledo e Sarego gli agenti della polizia intercomunale locale, dopo un incidente che ha coinvolto ben 4 vetture, di cui una sarebbe fuggita subito dopo l’impatto multiplo.

E si tratterebbe proprio di quella occupata da chi ha causato lo scontro avvenuto poco prima delle 16.30 nei presso dello stabilimento produttivo della Santex, nel comune seraticense.

L’allarme è scattato a metà pomeriggio di giovedì, infatti, dopo la collisione tra quattro veicoli avvenuta in seguito, sembra, a una manovra di svolta o di sorpasso “temerari”. Proprio in quel momento sul tratto della Sp500 stavano sopraggiungendo in direzione opposta altre due vetture che non hanno potuto evitare gli impatti multipli, parte dei quali di striscio, coinvolgendo gli altri conducenti al posto guido. Nessuno di loro si sarebbe fatto male secondo le indicazioni del Suem 118, che non ha dovuto inviare ambulanze sul posto per il recupero dei feriti, dopo che le forze dell’ordine si sono recate di fronte alla Santex per fare chiarezza su quanto accaduto.

In questi minuti abbastanza concitati è emersa la segnalazione di una quarta macchina – il cui modello e la marca sono noti agli agenti -, non fermatasi nè per prestare eventuali soccorsi nè per affrontare le proprie responsabilità riguardo alle dinamiche del sinistro stradale. Gli agenti del consorzio con sede a Lonigo hanno effettuati i complicati rilievi, esaminando le tre auto rimaste in panne a bordo strada con danni evidenti, e raccogliendo le testimonianze degli altri sfortunati automobilisti coinvolti.

I quali, almeno, se la sono cavata solo con qualche graffio, uno spavento iniziale del tutto comprensibile e, non ultima, la probabile arrabbiatura di fronte alla fuga irresponsabile di uno dei “protagonisti. Il traffico lungo la provinciale ha risentito del problema, fino alla completa rimozione dei veicoli danneggiati, con danni per alcune migliaia di euro.