Tre nuovi primari tra i reparti di Santorso: Cardiologia, Cure palliative e Disabilità

Le nuove nomine rientrano nell’ambito del potenziamento d’organico richiesto a gran voce nelle diverse strutture carenti di specialisti posizioni in “cabina di comando” sanitaria, per normali avvicendamenti o copertura di posti vacanti. Il nuovo punto di riferimento per la Cardiologia è Giovanni Morani, trentino di nascita, che raccoglie il testimone lasciato dal collega Bortolo Martini, a lungo primario a Thiene e poi a Santorso. Per la new entry, 54enne con laurea in medicina a Verona, esperienza di 18 anni alle spalle proprio nell’ospedale universitario scaligero, maturando una significativa esperienza come emodinamista ed elettrofisiologo oltre che nell’insegnamento accademico.

La dottoressa Silvia Santacaterina è medico geriatra, laureata all’Università di Padova e con nel curriculum anche perfezionamento in terapia del dolore e cure palliative. Dal 1999 ad oggi ha lavorato nell’azienda socio-sanitaria della Pedemontana vicentina con incarichi di crescente responsabilità all’interno delle Unità Operative di Geriatria, Disabilità e Non Autosufficienza, Cure Primarie e Cure Palliative e Governo Clinico dell’Assistenza Primaria.

Seconda donna del terzetto ad assumere un ruolo guida all’interno delle unità con caselle vacanti è la dottoressa Ludmilla Zuccarino, 57 anni, napoletana di nascita e che entrerà in servizio il 16 novembre in qualità di nuovo direttore dell’Uoc di Cure Palliative. Laureata in Campania all’Università Federico II si è specializzata in Oncologia con mater in cure palliative a Parma. Nel Vicentino da 24 anni, era in organico all’Ulss 8 Berica negli ultimi tempi prima di concorrere per il nuovo incarico.