Serie C: pari dolce-amaro per l’Arzignano, Pergolettese salvata dal proprio portiere

Un coriaceo Arzignano Valchiampo riesce ad ottenere un pareggio prezioso nell’insidiosa trasferta di Crema. La squadra di mister Bianchini lotta per tutti i 90 minuti e l’1-1 finale rischia addirittura di stare stretto ai giallocelesti. Al termine della quinta giornata del campionato di serie C la squadra del Presidente Lino Chilese veleggia al quinto posto in classifica a sole tre lunghezze dal Padova capolista. Pergolettese in vantaggio alla mezz’ora di gioco grazie al gol di Arini, pareggia le sorti nel recupero della prima frazione la rete di Grandolfo che trasforma un calcio di rigore. Grande protagonista di giornata il portiere della Pergolettese Soncin, autore di quattro interventi salva risultato.

Sugli scudi anche il giovane estremo difensore Giacomo Volpe che si è reso protagonista di parate importanti. L’intero match si è disputato su grandi ritmi, due tempi equamente divisi con la prima parte di marca lombarda mentre nella seconda è l’Arzignano a crescere e a creare occasioni presentandosi più volte in area di rigore avversaria. Queste le parole di mister Bianchini al termine della gara: “Penso che sia stata una bella partita da vedere, i ragazzi se la sono giocata alla pari, abbiamo creato tanto ma abbiamo anche concesso molto giocando a viso aperto contro un ottimo avversario. Il pari è giusto anche se mi resta uno di rammarico per le tante occasioni nitide che abbiamo creato nel secondo tempo. Sono comunque molto soddisfatto”.

CRONACA- Parte subito in avanti l’Arzignano Valchiampo con Barba in cross. Risponde la Pergolettese trovando pronto Volpe che para concedendo in angolo. Bravo poi Antoniazzi a coprire. All’11’ la coppia Grandolfo-Parigi avanza in attacco. Il numero 9 passa al compagno che va al tiro centrale. I Giallocelesti poco dopo conquistano una punizione per fallo di Abiuso su Molnar. Al 18’ ancora Grandolfo in rovesciata. Un minuto dopo il gioco si riporta dalle parti di Volpe che ancora una volta con capacità blocca gli avversari. Iori, uno contro uno con Molnar, passa a Varas che tira, paratona del numero 1, spazza Molnar. Al 24’ ancora protagonista Giacomo Volpe. La punizione concessa alla squadra di casa trova Artioli a partire. Chiude il numero 1 gialloceleste, segue una serie di rimpalli per portano la palla sui piedi di Varas: fuori.

Al 29’ Cester affida la giocata a Parigi che indirizza a Grandolfo, bloccato dalla difesa. La Pergolettese ottiene un calcio d’angolo. Iori trova ancora una volta la parata di Volpe, Varas la rimette in mezzo e Arini la butta dentro al 31’. L’Arzignano riporta la partita in parità al 47’. Barba viene atterrato in area ed è calcio di rigore. Grandolfo dal dischetto non sbaglia e spiazza Soncin. 1-1 il risultato al duplice fischio.

La ripresa parte subito con Parigi che tira e trova Soncin che para in angolo. Ancora Arzignano. Parigi passa ad Antoniazzi che effettua l’assist perfetto per Grandolfo. È ancora Soncin a bloccare. Al 20’ Bariti la mette in mezzo e Gemignani anticipa Abiuso e salva a porta vuota. Barba ci prova col sinistro: alto. È Soncin, pronto tra i pali, a fermare l’avanzata dei Giallocelesti: prima sul tiro di Cariolato (a cui seguono tre angoli a favore) poi sul potente di Tardivo che conquista un altro calcio d’angolo. Nei cinque i minuti di recupero il risultato non cambia.

TABELLINO: Pergolettese – Arzignano Valchiampo 1 – 1

Pergolettese: Soncin, Tonoli, Lambrughi, Arini, Bariti, Varas, Andreoli, Iori (1’ st Vitalucci), Artioli (41’ st Mazzarani), Abiuso (31’ st Cancello), Verzeni (21’ st Guiu Vilanova). All. Fabbro.

Arzignano: Volpe, Casini (31’ st Nchama), Molnar, Grandolfo (31’ st Tremolada), Cester (18’ st Tardivo), Gemignani, Cariolato, Barba (41’ st Bontempi), Antoniazzi, Bonetto, Parigi (41’ st Fyda). All. Bianchini.

Arbitro: Ramondino di Palermo

Reti: 31’ pt Arini, 47’ pt Grandolfo (su rigore).