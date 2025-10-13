Si finge cieco per oltre cinquant’anni e incassa indebitamente oltre un milione di euro

Ha finto di essere cieco per oltre cinquant’anni: un falso invalido di Arzignano ha percepito complessivamente oltre un milione di euro non dovuti, ma ora è finito davvero nei guai.

Si tratta di un settantenne di Arzignano, ora stanato dalla guardia di finanza e rinviato a rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato. L’indagine, complessa, è andata avanti pewr oltre due mesi:l’uomo, titolare dal 1972 di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta, è stato pedinato e ripreso in video mentre si dedica, senza aiuti esterni, al giardinaggio, usando anche strumenti pericolosi come le forbici da potatura e un tagliasiepi. Non proprio attività da fare senza vedere.

Inoltre, è stato filmato anche mentre in totale autonomia, acquistava frutta e verdura al mercato, scegliendo con cura i prodotti e pagando in contanti (e quindi contando il denaro).

Finiti gli accertamenti, le fiamme gialle hanno in primis informato l’Inps per l’interruzione immediata dell’erogazione della pensione di invalidità, quindi informato la Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per le conseguenze riguardo le responsabilotà dell’uomo rtispetto all’Erario. Infine, una verifica fiscale ha permesso ai finanzieri di sottoporre a tassazione oltre 200 mila euro di proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite dal settantenne negli ultimi cinque anni. Somme per le quali sono state disposte le previste misure patrimoniali.

