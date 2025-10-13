Borso del Grappa, morta in ospedale neonata nata in casa e colpita da una crisi respiratoria

Una neonata di poche ore è morta questa mattina, 13 ottobre, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stata portata in condizioni disperate a poche ore dal parto in casa, avvenuto con l’assistenza di un’ostetrica in un’abitazione di Borso del Grappa (Treviso).

La piccola era venuta alla luce nella casa della famiglia all’alba di domenica 12 ottobre: il parto, senza particolari complicazioni, è avvenuto verso le cinque di mattina. A distanza di poche ore, intorno alle nove di domenica mattina, la piccola è stata colpita da una grave crisi respiratoria e il padre e la madre (già genitori di altrei tre bimbi, pure nati con parto in casa) hanno chiamato il 118 e in breve tempo un’ambulanza ha raggiunto l’abitazione della famiglia.

I sanitari hanno intanto chiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Belluno. La neonata è stata prima portata in ambulanza in uno spiazzo di Semonzo, da dove è stata portata in elicottero all’ospedale di Treviso. Il decesso, stando a quanto ha riferito l’Ulss 2 Marca Trevigiana, è avvenuto due ore dopo l’arrivo in pronto soccorso, dove la bambina è arrivata con choc emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva neonatale. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, l’elicottero era stato fatto atterrare sul posto dalle ostetriche che hanno assistito la neonata fino all’arrivo dei soccorsi. Figure, spedifica l’Ulss della Marca Trevigiana, non appartenenti al servizio sanitario pubblico. Sono in corso accertamenti dei carabinieri su quanto avvenuto.

– – – – –

