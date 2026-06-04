Arrestato mentre percorre la Pedemontana Veneta: aveva 31 kg di hashish nel bagagliaio

Non solo stavano percorrendo la Pedemontana Veneta ad alta velocità: le due vetture procedevano anche a distanza ravvicinata. E magari l’avrebbero pure fatta franca, se tutto ciò non fosse stato notato dai finanzieri impegnati in un servizio notturno. È in tali circostanze che è maturata l’operazione delle fiamme gialle di Vicenza che, nei giorni scorsi, ha portato ad un arresto in flagranza di reato, ad una denuncia e ad una segnalazione.

I militari, accortisi della strana andatura dei due veicoli lungo la Superstrada, hanno provveduto a sottoporli a controllo. È a questo punto che, nascosti nel bagagliaio di una delle auto, sono stati scoperti circa 31,4 chilogrammi di hashish, suddivisi in 750 panetti. Le successive perquisizioni condotte nelle vicinanze hanno permesso di rinvenire, in aggiunta, anche tre manufatti esplodenti artigianali, privi di etichettatura e di peso variabile, una pistola elettrica “taser”, un grinder contenente residui di marijuana e uno spinello.

L’operazione è dunque culminata nell’arresto, in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, del conducente di un’autovettura di grossa cilindrata, sottoposta a sequestro insieme all’hashish che trasportava, al materiale esplodente e alla pistola elettrica. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Vicenza. Un secondo soggetto, di nazionalità albanese, è stato denunciato alla Procura berica per detenzione abusiva di materiale esplodente e armi, mentre una terza persona è stata segnalata alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti.

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