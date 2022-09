Lo Stadio Dal Molin è pronto dopo i lavori da un milione. Ora si giocherà davvero in casa

Finalmente la squadra di calcio di Fc Arzignano Valchiampo giocherà davvero “in casa” tra i professionisti, in serie C. Manca solo la formalità dell’omologazione ufficiale da parte degli uffici federali della Figc ma i parametri sono tutti rispettati ora e, quindi, lo Stadio Dal Molin di Arzignano sarà pronto per l’esordio casalingo nel prossimo week end. Per il completamento delle opere necessarie sono stati investiti un milione di euro in tutto, ripartiti tra Comune e società sportiva, “capitanata” dall’imprenditore Lino Chilese.

Inserita nel girone A di serie C, lo stesso del LR Vicenza Virtus, la formazione neopromossa ospiterà sabato prossimo la Triestina, per la prima volta nel campo di casa nell’Ovest Vicentino, dopo che due anni fa – alla prima esperienza tra i “pro” i match casalinghi si giocarono in “esilio” al Menti di Vicenza.

Dopo il debutto in categoria con il pareggio per 1-1 esterno in visita alla Pro Sesto e la vittoria sfumata solo al 90° minuto (gol vicentino segnato da Grandolfo), stavolta l’assalto ai tre punti contro gli alabardati si giocherà davvero tra quelle che si definiscono le “mura amiche”, quelle del Dal Molin. Dopo la firma dell’accordo tra il Comune di Arzignano e la società sportiva avvenuta il 1 aprile, infatti, i lavori di adeguamento e ammodernamento dello stadio erano stati avviati con tempismo per giungere puntuali al primo appuntamento della stagione. E intanto parte proprio oggi la campagna abbonamenti per la stagione in corso, intitolata “Ci vediamo a Casa”, con tariffario e riduzioni pubblicate sul sito ufficiale e pagina Facebook.

Il costo totale, preventivato in un milione di euro circa, ha visto il contributo di 300 mila euro (più Iva) messo sul piatto dall’ente locale e la fetta più consistente coperta dagli imprenditori che fanno capo a Chilese e alla società calcistica. L’amministrazione pubblica si è fatta carico, inoltre, di sistemare il tetto dello stadio che aveva subito dei danni a causa del maltempo che ha colpito Arzignano e anche dell’impianto di illuminazione e di sicurezza. Nell’ambito dell’accordo sottoscritto figura anche la convenzione che prevede la gestione e custodia dello stadio per i prossimi 9 anni e definiva nel dettaglio le modalità di esecuzione dei lavori previsti.

Nel corso dell’intervento è stata ultimata la realizzazione del sistema di videosorveglianza come previsto dalle norme di legge, l’adeguamento dell’impianto elettrico di illuminazione adeguato ai requisiti illumino-tecnici della serie C, la costruzione di un nuovo settore di gradinata ospite da circa 500 posti a sedere, il rinnovamento della tribuna principale da 1.150 sedute, l’installazione di una “sky box” di ospitalità. Oltre a queste migliorie, da segnalare anche l’attenzione rivolta all’efficientamento energetico ed impiantistico oltre alla realizzazione di nuovi spazi polifunzionali, come ad esempio le nuove sala stampa e la sala anti-doping.

Con una nota alla stampa apposita, il Comune di Arzignano ha espresso ieri, al termine della conferenza di presentazione, la propria soddisfazione per bocca del sindaco locale. “Questa collaborazione ha permesso la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio Dal Molin – ha detto Alessia Bevilacqua- e dà lustro all’intera città. Dobbiamo ringraziare la società FC Arzignano Valchiampo, nelle figure del Presidente Lino Chilese e del Direttore Generale Matteo Togni, che in tempi record ha effettuato questi lavori”. Sulla stessa linea anche Giovanni Lovato, assessore allo Sport. “Con orgoglio ad Arzignano oggi si è scritta la storia. Finalmente siamo riusciti, dopo qualche anno di trattative, a creare un trait d’union tra società ed amministrazione. Oggi Arzignano viene portata in tutta Italia: siamo in Serie C e portiamo la Serie C ad Arzignano”.

A concludere la carrellata degli interventi è stato il patron Lino Chilese. “Poter giocare la Serie C ad Arzignano è sempre stato il mio sogno. Ci ho messo anima e cuore, insieme a tutti. Questo obiettivo raggiunto rimarrà nella storia e abbiamo fatto un miracolo edilizio dopo quello sportivo con la vittoria del Campionato di Serie D 21-22. Ora dobbiamo solo concentrarci sul campionato di C cercando di portare una salvezza che per noi sarebbe fondamentale. Sarà durissima, ma so che ho compagni di viaggio quali gli imprenditori del territorio che ci seguono e ci aiutano. Ringrazio tutti loro e spero di poter avere loro ospiti qui allo stadio per vedere il lavoro fatto. Ora viviamo la nostra passione per il calcio nel nostro campo e speriamo di farlo nel miglior modo possibile”.