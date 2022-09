Previsioni meteo 6-8/09, tempo variabile da domani con pioggia nelle previsioni

EVOLUZIONE GENERALE

Un iniziale promontorio anticiclonico proteso da sud assicura sulla nostra regione fino a martedì giornate in gran parte soleggiate, specie in pianura, con temperature un po’ in ripresa. In seguito sulle isole britanniche transita una depressione che fa affluire aria più umida e relativamente instabile anche sul Veneto, ove sono dunque attese a quel punto parecchie nubi e varie fasi di piogge, con clima diurno più fresco. Le previsioni generali sono a cura del servizio meteo di Arpav, per contro della Regione Veneto.

MARTEDI 6 SETTEMBRE

Cielo inizialmente da sereno a poco nuvoloso, poi da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti via via più diffusi specie di sera a partire dalle zone sud-occidentali della Regione. Precipitazioni assenti fino al mattino; in seguito, specie verso fine giornata, la probabilità aumenterà a partire dalle zone montane e pedemontane fino a medio-bassa (25-50%) sull’entroterra e bassa (5-25%) sulla costa per piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature con minime che varieranno poco, mentre le massime si prevedono in lieve risalita.

MERCOLEDI 6 SETTEMBRE

Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con alcuni spazi di sereno più probabili nella prima parte della giornata. Precipitazioni in temporanee fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale; probabilità complessivamente nelle prime ore in calo da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%), poi in aumento fino a medio-alta (50-75%) a partire dalle zone montane. Sul piano delle temperaturele minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno gli aumenti; le massime subiranno un calo, al più moderato, salvo locale stazionarietà in quota e sulla costa.

GIOVEDì 8 SETTEMBRE

Cielo da coperto a molto nuvoloso, con schiarite più probabili verso sera; varie fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno.