Torna lo stop alla consultazione di quotidiani e riviste in biblioteca. Chiusa l’aula studio

Il giro di vite imposto da oggi dal nuovo decreto spinge l’amministrazione comunale di Arzignano a riprendere decisioni in ambito culturale già messe in atto nel corso della prima ondata della diffusione dei contagi. Anche se in misura attenuta. Rimane aperta al pubblico, infatti, la biblioteca civica comunale “Bedeschi” di via Vicolo Marconi, anche se vengono sospesi alcuni servizi per ragioni di cautela.

Gli utenti da oggi nel dettaglio non potranno accedere alla consultazione di quotidiani e riviste, il cui fisiologico “passamano” rappresenterebbe un vettore di rischio di contagio, e inoltre è stata disposta la chiusura dell’aula studio frequentata da studenti universitari e delle scuole superiori.

“Data la situazione sanitaria attuale – spiega Giovanni Fracasso, assessore alla Cultura del comune di Arzignano – abbiamo preferito sospendere i servizi della biblioteca a maggior rischio: la lettura dei periodici e lo studio in sede. Resta invece attivo il prestito: i libri sono messi in quarantena e possono essere ulteriormente sanificati con la macchina a raggi ultravioletti presente nella struttura”. La sanificazione dei volumi, quindi, viene garantita dal sistema a lampade UV-C brevettato per abbattere eventuali batteri e agenti patogeni, rendendoli inoffensivi grazie a micro radiazioni e limitando così il rischio di contagio.

Si tratta di una misura che, ci si augura, assumerà carattere solo temporaneo una volta conclusa la seconda fase di emergenza sanitaria. Sempre disponibile il servizio Smart Locker, costantemente più in voga in numerose realtà del Veneto tra cui Arzignano per l’accesso facile e sicuro che permette di prenotare i libri in prestito da un catalogo on line e ritirarli o restituirli (24 ore su 24) all’esterno della biblioteca. Lo stesso vale per gli sportelli operativi nella sede centrale e l’Ufficio Cultura, oltre ai vari servizi e corsi disponibili sul sito internet.

Sempre in tema culturale, dell’altro giorno la notizia dell’annullamento della prevista serata di presentazione con l’autrice Anna Dalton, in programma per il prossimo 27 ottobre al Teatro Mattarello. L’evento sarà riproposto in futuro, pandemia permettendo.