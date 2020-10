Coronavirus: nodo trasporto locale, Svt aggiunge 80 autobus alla sua flotta  

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Società Vicentina Trasporti (Svt) ha annunciato un incremento del numero della flotta degli autobus e della capacità nelle ore di punta. La società ha fatto sapere in una nota che aggiungerà al numero corrente di mezzi altri 80 autobus, una misura straordinaria resa possibile grazie a nuovi fondi che hanno permesso alla Svt di rivolgersi ad aziende di trasporto private locali e procedere con dei sub affidamenti dei mezzi dopo averne verificato la disponibilità ed idoneità.

“Non abbiamo nessuna incertezza nell’ampliare il trasporto con i fondi aggiuntivi che sono stati messi a disposizione del trasporto pubblico locale – ha commentato Cristiano Eberle, presidente di Svt – e con quelli che saranno prossimamente erogati. La nostra priorità in questo frangente emergenziale è assicurare il migliore dei servizi possibili all’utenza e puntare ad una proficua sinergia con gli istituti scolastici. Molto è stato fatto ma nessun risultato può essere ottenuto senza un rinnovato senso di responsabilità e collaborazione da parte di ciascuno”.

I nuovi autobus, che saranno operativi dalla prossima settimana, aumenteranno la capacità di trasporto di circa 2500 passeggeri durante le ore di punta. In particolare, degli 80 mezzi in servizio, 37 saranno disposti a rinforzo delle corse mattutine e 43 alle corse pomeridiane, fino al 23 dicembre concentrandosi sulle line di maggiore intensità. Questi autobus si aggiungeranno ai 25 già entrati in servizio dal primo ottobre, i quali sono già stati disposti su varie corse mattutine e pomeridiane.

“Questa nuova ed ulteriore integrazione – afferma Giancarlo Acerbi, vice presidente della Provincia di Vicenza con delega ai Trasporti – incrementa la capacità di trasporto dei mezzi pubblici che andrà a incidere positivamente nella mobilità e in particolare sul trasporto scolastico. Affrontiamo una fase critica nella prevenzione e nella gestione della pandemia nella quale è richiesta un’ottimizzazione delle risorse e rapidità decisionale. In quest’ottica Svt sta facendo grandi sforzi gestionali e di messa a disposizione di risorse rispondendo in maniera migliore alle esigenze della collettività in una prospettiva di auspicabile e graduale normalizzazione”.

Questa nuova integrazione però non modificherà le disposizioni che definiscono e normano la capienza all’80 per cento sui mezzi di trasporto pubblico locale né incideranno sulle regole di gestione e contenimento della pandemia Covid attualmente in vigore.