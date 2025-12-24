Vento forte e maltempo in arrivo: chiusi parchi, giardini e viali fino a domani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vento forte e maltempo in arrivo ad Arzignano e il commissario prefettizio ha disposto il divieto di accesso a parchi, giardini pubblici e percorsi ciclo-pedonali alberati.

La decisione è stata assunta a seguito della segnalazione del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, che ha dichiarato una fase operativa di attenzione per vento forte su tutto il territorio di pianura e prealpino e in zona ha previsto avverse condizioni meteo nelle prossime ore.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità e prevenire rischi derivanti dalla possibile caduta di rami, alberi, segnaletica o arredi urbani, si è resa necessaria l’interdizione delle aree verdi e delle zone maggiormente esposte.

L’ordinanza sarà in vigore dalle 12 del 24 dicembre fino alle 18 del 25 dicembre.

Il provvedimento prevede divieto di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici, sia recintati che non recintati, chiusura dei giardini dei plessi scolastici, divieto di utilizzo delle piste ciclabili alberate, divieto di sosta lungo le strade che presentano alberature. E’ disposta inoltre la chiusura totale degli accessi per i parchi recintati di Villa Brusarosco, eccetto il viale principale di accesso alla villa, via Tevere e via Puccini, Parco Bedeschi in via Cappuccini e Parco “Ottavio Vignati” in via Vasco de Gama.

Il Commissario raccomanda alla popolazione di prestare la massima prudenza e attenzione durante gli spostamenti lungo le strade e nelle aree pubbliche.

Per segnalare eventuali situazioni di pericolo o criticità, è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 335 5837277.

Il monitoraggio del rispetto dell’ordinanza è affidato al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.