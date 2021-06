E luce fu, anzi sarà: grazie ai nuovi fari e a 55 mila euro si gioca a calcio in notturna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fase operativa in corso per l’attesa sostituzione dell’impianti di illuminazione del campo sportivo di Zermeghedo, dedicato al calcio e che ospita le squadre del territorio tra giovanili e amatori. Saranno 6 i nuovi corpi di fari a led installati intorno al terreno di via Costiggiola, secondo le più moderne tecnologie che garantiscono minor consumi di energia elettrica e più longevità agli stessi.

Nel corso dei lavori alcuni piccoli disagi alla viabilità saranno smaltiti in pochi giorni, e nel dettaglio comporteranno l’interdizione di alcune aree al passaggio a partire dal 1 luglio, giornata del “varo” ufficiale del cantiere da parte della ditta incaricata dell’intervento pubblico, cofinanziato da Regione Veneto e Comune di Zermeghedo.

Il capitolo dei costi vedo una previsione di spesa complessiva di 55 mila euro, per due terzi ricavati da un bando regionale ha messo metteva a disposizione un fondo ottenuto nei mesi scorsi, per 36.800 euro, mentre i restanti 18.200 sono stati stanziati dall’ente locale tra le opere pubbliche da completare nel paese dell’Ovest Vicentino. Entro un mese, ai primi di agosto al massimo, l’installazione verrà completata.

La sostituzione dei sei vetusti pali lungo il perimetro del campo sportivo, come accennato, costringe alla revisione della viabilità della zona. Per motivi di sicurezza, verrà chiuso il parco giochi di via Salieri, così come i due accessi pedonali. Sarà delimitata, con divieto di accesso la zona posteriore del campo verso la biblioteca, che sarà adibita ad area di deposito del cantiere: di conseguenza, verrà chiuso anche il passaggio pedonale che collega il campo a via Crosara. Nell’area rivolta verso la baita degli Alpini sarà sempre consentito il transito dei pedoni. “Si tratta solo di poche limitazioni – spiega l’assessore allo sport Luca Marini -, necessarie per garantire la sicurezza del cantiere e dei cittadini”.