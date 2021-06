Auto tamponata sull’A4: in ospedale padre, madre e bimbo tutti con ferite lievi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati i tre componenti di una stessa auto ad essere trasportati stamattina al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, dopo il tamponamento sembra a tre veicoli che ha fatto scattare l’allarme alle 9 e pochi minuti di stamattina sull’autostrada A4, con le inevitabile lunghe code chilometriche come corollario sul piano della viabilità.

Ad avere la peggio, ma in realtà con subito la buona notizia che si tratta solo di contusioni superficiali e i ricoveri sono stati disposti per accertamenti di sicurezza, è stata una famiglia composta da due giovani coniugi vicentini insieme al loro bambino in tenera età.

Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale in codice verde e sottoposti a quesiti diagnostici che non hanno rivelato seri problemi di salute in seguito allo scontro stradale. Si è trattato infine di un tamponamento, sulle cui dinamiche esatte bisognerà attendere i rilievi della Polstrada di Vicenza per chiarimenti definitivi assegnazione di responsabilità.

Il punto di impatto multiplo è avvenuto in carreggiata Est, quella in direzione di Padova e Venezia, nel tratto di asfalto tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore. Dalle 9 e per circa un’ora e mezza l’incidente autostradale ha determinato un rallentamento del traffico, con una fila di autoveicoli che avrebbe sfiorato i cinque chilometri nella fase più critica. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine e del personale ausiliario della società di gestione della rete viaria, dalle 10 in poi la situazione si è normalizzata.