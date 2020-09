Fari riaccesi sul campo di calcio. “Doppietta” Comune-Regione per sfornare 55 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il contributo regionale manda una “scossa” per approvare il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo di calcio di Zermeghedo, ormai di vecchia generazione e con la necessità di essere mandato in pensione. Si fa riferimento allo stadio comunale della cittadina, che si trova in via Costeggiola, storico punto di ritrovo per gli appassionati del pallone e fedelissimi dei colori rossoblu locali.

L’opera pubblica si farà, dunque, con lavori al via presumibilmente nei primi mesi del 2021, grazie a un doppio contributo che in totale vale 55 mila euro, divisi tra il Comune e la Regione Veneto. Un nuovo impianto più moderno e con benefici in termini di luminosità e di risparmio energetico.

La ripartizione dell’investimento vede in prima linea la Regione Veneto, che ha concesso la quota di 36.800 euro ricavata da un bando destinati ai lavori pubblici per interessi su base locali. Le casse pubbliche dell’ente locale di Zermeghedo, invece, copriranno i restanti 18.200 euro necessari per procedere alla completa sostituzione dei fari. Un intervento complessivo che permetterà di giovarsi di un’illuminazione funzionale alle esigenze degli allenamenti in orario serale delle squadre che utilizzano il campo. Nel frattempo, prima dell’avvio del cantiere, si continuerà a fare di necessità virtù.

La scheda tecnica che fa da allegato all’annuncio dell’accesso al contributo, spiega che attualmente il sistema di luci consta di sei piloni dell’altezza 8 metri, dove si trovano posti

proiettori a ioduri metallici che, oltre a non assicurare un adeguato risparmio energetico, non riescono a raggiungere la potenza minima per un’adeguata illuminazione indicata dalle più recenti, ossia 100 lux, l’unità di misura adottata per misurare il grado di luce. Il nuovo sistema da installare raddoppierà l’altezza dei sostegni (di 16 metri), e piazzerà su ciascuno di essi ben 4 proiettori a led da 330 volt. Entro la fine dell’anno sarà indetta la gara d’appalto per aggiudicare i lavori a una ditta specializzata, da eseguire salvo intoppi entro i primi mesi del 2021.

Soddisfatta la giunta comunale locale per aver ottenuto il finanziamento dell’opera, al pari delle squadre di calcio che potranno usufruire in futuro del campo migliorato, con maggior visibilità. A ringraziare tutti sono non solo i “portieri” che si alterneranno fra i pali non delle luce ma della porta, ma anche lo stesso primo cittadino. “In questo modo – spiega il sindaco Luca Albiero – il campo avrà un’illuminazione completamente rinnovata, ad alto risparmio energetico e molto più adeguata alla disputa di allenamenti o partite serali. Ringrazio la Regione Veneto oncesso per il contributo e i nostri uffici comunali per aver fatto in modo che i lavori potessero partecipare al bando”.