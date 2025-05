Aereo da turismo atterra fuori pista in Altopiano. Sopravvissuti ma feriti i due occupanti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati soccorsi stamattina e trasportati d’urgenza in ospedale ad Asiago i due occupanti del velivolo precipitato in una zona boschiva dell’Altopiano a qualche decine di metri dallo spazio adibito all’atterraggio dell’aeroporto civile. Risulta da appurare se si sia trattato di un atterraggio d’emergenza per una qualche anomalia oppure un errore di manovra del pilota nel corso della fase di avvicinamento alla pista.

All’interno del veicolo dell’aria sono state soccorse due persone, di generalità e provenienza per ora non rese note. Entrambe sono sopravvissute all’impatto sull’erba, raggiunte da vigili del fuoco e sanitari del Suem 118 giunti dal vicino polo clinico asiaghese non appena giunta la segnalazione dell’incidente, inoltrata alle 9.30 circa di venerdì mattina.

Non si tratterebbe di un aereo italiano, probabilmente condotto da un pilota di nazionalità straniera, probabilmente dei turisti in sorvolo sull’Altopiano dei Sette Comuni. Ma, anche su questo aspetto, si attendono notizie certe nelle prossime ore. I soccorsi attivati come è facile intuire in regime di massima emergenza si sono concentrati su un prato di contrada Ebene, solitamente adibito a pascolo per le mucche, in prossimità del convitto dell’Istituto Farina.

Oltre al personale sanitario e alla squadra di pompieri di Asiago, sul posto anche i militari dell’Arma della locale stazione dei Carabinieri. Un elicottero del 118 inviato dalla base di Treviso Emergenza è stato fatto atterrare nelle vicinanze e avrebbe caricato a bordo il più grave dei due feriti per agevolarne il ricovero.

