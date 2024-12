Ultraleggero precipita a pochi metri dall’A31 Valdastico. Fratture multiple per il pilota

Allarme al 118 nella tarda mattinata di Santo Stefano, con soccorsi inviati in via Tondelle a Piovene Rocchette per il recupero e le cure del pilota – rimasto incastrato nella carlinga – di un velivolo ultraleggero precipitato al suolo, nel canale artificiale di scolo. Sul posto sanitari del Suem, forze dell’Ordine e vigili del fuoco, con eliambulanza inviata alle pendici del Monte Summano dopo un tentativo di atterraggio d’emergenza non riuscito, in seguito a un’anomalia non meglio precisata.

La persona rimasta gravemente ferita, intrappolata in un primo momento nella cabina di guida ed estratta quindi non senza fatica dai soccorritori, sarebbe un 60enne di cui per il momento non si conoscono le generalità personali, unico occupante dell’ultraleggero andato parzialmente distrutto. Il velivolo è caduto a pochi metri dall’A31 Valdastico, in un fossato che separa l’arteria autostradale da terreni agricoli.

L’uomo è stato stabilizzato e issato sull’elicotteri del 118 giunto da Verona e poi trasportato via cielo all’ospedale San Bortolo, dove è giunto poco dopo mezzogiorno per venire affidato agli specialisti di pronto soccorso e di ortopedia. La sua prognosi è ovviamente riservata. L’incidente era stato segnalato intorno alle 11 da automobilisti in transito verso Piovene Rocchette, dopo lo schianto. Sul posto, oltre ai Carabinieri della stazione piovenese, anche una pattuglia della Polstrada che si è occupata di gestire la circolazione sul tratto di A31 durante i soccorsi e il recupero.

La notizia sarà aggiornata una volta ottenute informazioni sulle condizioni del pilota ferito (foto L. Zorzi)