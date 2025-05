Incidente tra due auto, bilancio di cinque feriti con un codice rosso. Grave un uomo

Si è rivelato più pesante di quanto si poteva credere nelle prime ore il bilancio sul piano dei danni alle persone di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Isola Vicentina, lungo via Capiterlina sulla Sp49. A scontrarsi, ieri, sono state due auto in marcia su carreggiate opposte, in collisione frontale dopo un tratto di curva per il mezzo che proveniva dal territorio di Villaverla

Ferite in tutto cinque persone tra conducenti dei rispettivi veicoli e passeggeri. Tra loro un uomo verserebbe in pericolo di vita, dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale San Bortolo in codice rosso. Un terzetto da una parte e una coppia dall’altra occupavano i due veicoli in macia da Isola verso Villaverla e viceversa.

Intorno alle 15 l’allarme scattato al 118, con in breve tempo la chiamata all’appello di tre autoambulanze sul posto inviate dalla centrale operativa in modo da garantire adeguato soccorso alle varie persone che necessitavano di cure. A supporto delle operazioni di emergenza anche i vigili del fuoco, che si cono occupati tra più incombenze di estrarre dall’abitacolo con le manovre di sicurezza il ferito più grave, affidato all’autolettiga inviata al polo medico del capoluogo berico.

Si parla ovviamente di prognosi riservata nel caso dell’uomo trasferito in ospedale in codice rosso, ricoverato in rianimazione dopo essere stato stabilizzato sullo scenario del brutto incidente. Gli automezzi incidentati sono una Skoda e un’Opel Corsa, per i rilievi presenti i Carabinieri, che si sono occupati anche della gestione del traffico, particolarmente intenso in quella fascia oraria e quindi rallentato dalle operazioni di soccorso prioritarie. La Sp + rimasta chiusa per alcune decine di minuti. I cinque feriti, di diverse età e genere, sono stati “distribuiti” tra gli ospedali di Schio e di Vicenza.

