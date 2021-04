AHL, Asiago beffato in gara1. Ora la Migross deve rialzarsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ieri sera, dopo un match davvero avvincente, l’Asiago è uscito sconfitto in gara1 delle semifinali di Alps Hockey League. 4-3 il risultato in favore dello Jesenice, squadra slovena.

Nel primo tempo la Migross era partita forte: subito 1-0 dopo 4 minuti grazie al gol di Rosa. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere: al 7′ è arrivato il pareggio di Jezovsek e, fino alla fine della frazione, gli sloveni hanno comandato le operazioni ed hanno cercato di mettere in gran difficoltà la squadra di Petri Mattila. Nel secondo periodo al gol di Sodja ha replicato la rete di Magnabosco, ma lo Jesenice si è subito riportato avanti con Jezovsek. Nel terzo quarto l’Asiago ha prolungato la sfida fino ai supplementari grazie alla rete di Frei. All’overtime, gli sloveni hanno concluso la gara grazie al gol decisivo di Masic.

Per gli Stellati non si tratta di un passo falso. Non era semplice vincere in casa di una squadra così forte e, visto che siamo nelle fasi conclusive della stagione, la pressione è forte. L’Asiago avrà comunque l’occasione per rifarsi in gara2, in programma sabato alle 19 in casa: pareggiare i conti e spostare l’inerzia dalla propria parte sarebbe un grande passo in avanti. Il livello si alza sempre di più: serviranno concentrazione massima e gioco di squadra per riportare la serie in parità.