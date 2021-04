AHL, l’Asiago lotta ma cede ai supplementari in gara1

Che fosse una partita impegnativa era intuibile: la Migross Asiago ha dovuto affrontare in gara1 della serie di finale l’HK Olimpija, club di Lubiana tra i più forti del continente. Dopo una lunga battaglia, gli sloveni hanno trionfato per 3-2.

La partita è cominciata subito in salita per i vicentini: dopo appena 44 secondi l’Olimpija ha trovato il vantaggio con Pesut ed ha conservato il risultato fino all’inizio del terzo periodo. Proprio nel quarto conclusivo la formazione di casa ha trovato il 2-0 con Music, prima dell’ultimo tentativo dell’Asiago. Infatti, quando tutto sembrava ormai perso, la Migross ha trovato l’orgoglio ed è riuscita a trovare il pareggio in soli 9 minuti: prima con Gellert in superiorità numerica, poi allo scadere con McParland. All’overtime i giallorossi hanno tenuto circa 6 minuti prima della rete, decisiva, dello sloveno Pance.

Sicuramente i “Leoni” escono a testa altissima, consapevoli del buon gioco messo in campo nel finale e della rimonta che quasi poteva sovvertire le sorti del match. Ora la testa dovrà andare a gara2, in programma giovedì in casa: l’obiettivo sarà quello di ribaltare il risultato della prima sfida e sfruttare al meglio il fattore campo. Con il clima di passione e determinazione dell’altopiano, l’Asiago può tornare in auge.