AHL, l’Asiago esce sconfitto dalla finale contro Lubiana

Dopo l’ennesima battaglia, la Migross Asiago ha terminato il proprio cammino in Alps Hockey League. Nonostante i vari tentativi, i giallorossi non sono riusciti a tenere lo strapotere dell’HK Olimpija.

Dopo le prime due sconfitte in gara1 e gara2, entrambe ai supplementari, l’Asiago si trovava di fronte ad un ultimatum: vincere per rimanere in corsa. Non è andata così: durante gara3, andata in scena sabato in Slovenia, i padroni di casa dell’Olimpija hanno dominato ed hanno portato a casa il titolo, rispettando così il pronostico. Grazie ai gol di Vallerand, Pance (doppietta) e Pesut, la formazione di Lubiana ha trionfato sui vicentini (ormai purtroppo inutile la rete di Mantenuto).

Nonostante il 4-1 finale, l’Asiago può uscire a testa altissima, consapevole di aver lottato fino alla fine e di aver dato del filo da torcere anche a squadre (sulla carta) favorite, come lo Jesenice e l’Olimpija stessa. Si tratta della terza finale in questa competizione per gli Stellati, che hanno tenuto alto ancora una volta l’onore della provincia di Vicenza. Dopo una stagione molto impegnativa, resa speciale dalla vittoria dello scudetto, l’Asiago avrà modo di riprendersi e di ricominciare da dove ha lasciato: una finale europea e ancora tanta grinta e tanto talento da dimostrare.