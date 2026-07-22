Altopiano, scatta il piano sanitario per i turisti: più servizi e stop ai medici delle cooperative

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Ulss 7 Pedemontana potenzia i servizi nell’Altopiano di Asiago per dare risposta al grande flusso turistico e conferma lo stop dell’utilizzo delle cooperative nei Pronto Soccorso. Una strategia che si ripete di anno in anno che ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza ai turisti e ai residenti. Nello specifico si tratta di 8 ambulatori medici e servizio dialisi, ma anche il soccorso d’emergenza notturno potrà beneficiare della presenza di un medico, che andrà ad affiancare quelli presenti in Pronto Soccorso, Ostetricia e Anestesia.

“Con l’avvicinarsi del mese di agosto l’Altopiano dei 7 Comuni si appresta a raggiungere il picco di presenze turistiche e come ogni anno l’Ulss 7 Pedemontana ha attivato un piano straordinario di potenziamento dei servizi sanitari, al fine di garantire un’adeguata assistenza alle decine di migliaia di turisti che nelle prossime settimane trascorreranno le ferie nella zona – spiegano dall’azienda sanitaria – I dati dell’afflusso turistico in crescita sull’altopiano sono stati utili per riorganizzare anche il servizio di urgenza ed emergenza dell’Ulss 7, necessariamente ristrutturato per permettere l’imminente cessazione del contratto con le cooperative attive nell’ambito dei Pronto Soccorso dell’azienda”.

Per quanto riguarda l’assistenza territoriale, i visitatori potranno contare su 8 ambulatori medici ad essi dedicati. Di questi, 5 prevedono l’accesso con prenotazione obbligatoria tramite il numero 116117 (attivo 7 giorni su 7 h24): si tratta delle sedi di Asiago, Gallio, Conco, Lusiana e Roana. Ulteriori 3 (a Enego, Foza e Gallio) sono invece con accesso libero nell’ambito dei giorni e fasce orarie di apertura. Complessivamente, il programma delle aperture predisposto prevede che ogni giorno dal lunedì al venerdì siano attive da un minimo di 3 fino a 5 sedi diverse, con orari di apertura differenziati e complementari, mentre nel fine settimana è attiva anche per i turisti la Continuità Assistenziale.

A questi ambulatori medici si aggiunge l’ambulatorio infermieristico nela Casa della Comunità di Asiago, accessibile solo su appuntamento (tramite il PUA presso la medesima Casa della Comunità oppur chiamando il 116117). È possibile inoltre richiedere il servizio di Assistenza Domiciliare contattando il numero 0424 885115 o scrivendo a centraleadi1@aulss7.veneto.it.

Fino al 20 settembre, inoltre, è stata integrata la dotazione di personale nel Pronto Soccorso di Asiago, con la presenza di notte di un secondo medico per le eventuali uscite in ambulanza. Ciò consentirà uno sviluppo sempre più armonico nella gestione delle urgenze del territorio dell’Ulss7 Pedemontana.

Infine, come ogni anno è stato incrementato il numero di sedute di emodialisi programmate, così da garantire la continuità terapeutica anche ai pazienti con insufficienza renale cronica in terapia dialitica che si recheranno in vacanza sull’Altopiano. Si tratta di un servizio molto apprezzato e fondamentale, utilizzato mediamente tra i 15 e i 20 pazienti ogni anno, al quale è possibile accedere previa prenotazione contattando il Centro Dialisi di Asiago con congruo anticipo, per consentire la trasmissione e la verifica della necessaria documentazione medica dei pazienti (tel. 0424888812 oppure dialisi.asiago@aulss7.veneto.it).

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