Grandinata in Altopiano, in strada una colata di acqua e ghiaccio

Una forte grandinata ha sorpreso Asiago oggi pomeriggio. Chicchi di medie dimensioni e una colata di acqua e ghiaccio hanno interessato il capoluogo dell’Altopiano. Anche il forte vento ha creato disagi. Lo stato di allerta gialla era stato annunciato dalla Protezione Civile della regione Veneto.

Fortunatamente non sono stati registrati danni nè disagi a persone.

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