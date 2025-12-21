Altopiano senza inverno: piste a macchie e caldo. Ma la neve potrebbe arrivare

Piste con neve a chiazze, interrotte qua e là da ciuffi d’erba secca e zolle scure. Un paesaggio che racconta più la fatica della stagione che la sua pienezza. Sull’Altopiano dei Sette Comuni l’inverno sembra ancora molto esitante: dopo le nevicate di novembre e le prime giornate fredde, ci si era illusi di un ritorno dell’inverno “vero”, ma dicembre ha portato temperature insolitamente elevate e un manto nevoso ridotto.

Asiago ha registrato valori vicini alla doppia cifra, un’anomalia ma non troppo nell’ultimo ventennio, che ha fermato anche l’innevamento artificiale, ormai inattivo da giorni. Fino a venerdì gli impianti di risalita sono rimasti chiusi, ma con l’avvio delle vacanze festive battezzato ufficialmente ieri, hanno riaperto le stazioni in quota, dal località. Verena di Roana alle Melette di Gallio, pur con condizioni tutt’altro che ottimali. Le previsioni meteo confermano che la situazione non cambierà radicalmente: secondo gli ultimi modelli, tra stanotte e lunedì una perturbazione potrebbe portare una spolverata di neve ma solo al di sopra dei 1300 metri: ma si tratterà di fenomeni deboli e irregolari.

Non va meglio in fatto di temperature, con medie che potrebbero oscillare tra -2 °C e 4 °C, ma con frequenti rialzi che renderebbero difficile la tenuta del manto. Gli operatori turistici confidano in un cambio di scenario dopo Natale, quando modelli previsionali lasciano intravedere possibili “sorprese” più gelide, con cali termici che potrebbero finalmente favorire l’innevamento naturale e artificiale. Per ora, però, l’altopiano vicentino affronta l’inizio delle festività con piste segnate da contrasti cromatici e con la speranza che il meteo decida di restituire all’inverno il suo volto autentico. E quella magia che solo la dama bianca sa regalare.

