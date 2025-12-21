Auto con quattro giovani si schianta contro un muretto: morto sul colpo un 19enne

Un’auto con a bordo quattro giovanissimi si è schiantata contro un muretto nella tarda serata ad Arcugnano: un 19enne è morto sul colpo.

La tragedia si è consumata in via San Bernardino (strada interna parallella alla Sp 12 dorsale dei Berici), all’altezza del civico 45, alle 22,30. A bordo, tre ragazzi di 19 anni e una ragazza di 17. La vittima è un 19enne di Torri di Quartesolo, morto sul colpo: il medico del Suem 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Gli altri tre giovani sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e dopo le prime cure sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Bortolo di Vicenza: sono sotto shock ma non sono in pericolo di vita.