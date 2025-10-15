Femminicidio a Milano, uccide a coltellate la compagna di 29 anni

A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti da un appartamento situato al civico 33. Sul posto sono arrivate le volanti della Questura e i sanitari, ma per Pamela Genini non c’è stato nulla da fare. Pamela è stata uccisa con 24 coltellate.

Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione che però la ragazza aveva intenzione di interrompere. Pamela Genini aveva avvertito l’ex fidanzato che l’uomo aveva un carattere violento.

Quando gli agenti della Polizia, avvisati dai vicini, hanno suonato al citofono, la ragazza ha detto a Soncin “è Glovo”, nella speranza che gli credesse ma lui ha invece cominciato ad accoltellarla fino a ucciderla. Gli agenti hanno sfondato la porta dell’appartamento ma era ormai troppo tardi.

Il 52enne è stato fermato per omicidio aggravato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere agli inquirenti. L’uomo l’avrebbe uccisa al culmine di una serie di condotte persecutorie e dopo averla ripetutamente minacciata di morte. Per l’omicidio, secondo le indagini della Polizia e della pm Menegazzo, si sarebbe anche procurato una copia delle chiavi di casa. Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione, si sarebbe portato il coltello da casa, e allo stalking, anche i “futili motivi” e la “crudeltà”.