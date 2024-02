Asiago Hockey bloccato dalla neve sul Brennero: partita cancellata (e persa a tavolino)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un epilogo di campionato che ha lasciato davvero “di ghiaccio” i leoni giallorossi di Asiago e i fedelissimi tifosi dell’hockey su ghiaccio. La Migross Supermercati Asiago Hockey ieri non ha potuto raggiungere in pullman Innsbruk in Austria, a causa della neve caduta sul passo del Brennero con conseguente coda di veicoli e retromarcia obbligata con rientro in Altopiano.

A nulla sono valse le cause di forza maggiore documentate dal club italiano: i vertici dell’Ice Hockey League hanno decretato il 5-0 a tavolino a favore di HC Tiwag Innsbruck con verdetto inappellabile, in virtù di un calendario fitto di impegni che ad ogni buon conto non lasciava spazio ad eventuali recuperi della partita cancellata.

“Considerate le condizioni meteo avverse – si legge nella nota ufficiale del club vicentino -, la squadra questa mattina ha largamente anticipato la partenza. Tutto questo però non è stato sufficiente dal momento in cui il Brennero è stato chiuso al passaggio veicolare. Il pullman della squadra ha quindi invertito la propria rotta”. Il viaggio con colpo di scena si è concluso in serata, sbarcando staff e giocatori al PalaOdegar e concludendo con rammarico una stagione già di per sé avara di soddisfazioni.

La già scontata mancata qualificazione per i playoff chiude così l’annata dell’Asiago Hockey sul piano agonistico, con prossimo l’anticipato “sciogliete le righe”. In scadenza è il coach Tom Barrasso, ci sarà da lavorare sul fronte del mercato per puntellare un organico che necessità di rinforzi oltre che di rinnovi, come dimostrano i risultati maturati in questi mesi.