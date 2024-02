Diciottenne sugli sci travolto da una valanga in Trentino. Salvato dai compagni, è ricoverato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un giovane vicentino, nato nel 2006 e residente a Romano d’Ezzelino, il ragazzo che è stato soccorso e recuperato stamattina – ferito – in seguito ad una valanga di neve, con allarme scattato poco dopo le 10.30 dalle alture intorno a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento.

Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici sotto la vetta del Monte Tognola, pare in fuori pista, quando il distacco di una porzione di neve fresca lo ha investito, rimanendone sommerso. Per sua fortuna chi lo accompagnava è riuscito a scansare la caduta e insieme ad altri sciatori presenti nelle vicinanze insieme lo hanno liberato dal ghiaccio chiamando i soccorsi. Una quindicina gli operatori coinvolti in tutto nel recupero del romanese.

Sul posto, oltre quota duemila metri, era stato inviato anche l’elisoccorso ma non è stato possibile raggiungere l’area della valanga per via delle condizioni meteo complicate. Quindi è stata inviata una squadra di Soccorso Alpino, per trarre in salvo il 18enne trasportato su una barella fino al punto d’incontro con un quad, avviandolo al ricovero in ospedale. Il giovane ha riportato dei traumi contusivi e forse delle fratture, lamentando un forte dolore alla spalla, forse lussata.

A rendere conto della notizia di cronaca con le prime note sulla vicenda di stamattina sono le testate on line del Trentino Alto Adige, che assicurano come il 18enne – le sue generalità non sono ancora note – non corra pericolo di vita.

La notizia è in aggiornamento