Morto l’84enne coinvolto in un incidente a Pradipaldo martedì mattina

Martedì 14 novembre in tarda mattinata, alla guida della sua auto, era rimasto ferito nella collisione della sua Suzuki contro una Mitsubishi che viaggiava in senso opposto al suo lungo la strada provinciale della Fratellanza, che porta ad Asiago. Alla guida dell’altra auto, un automobilista di Marostica. L’impatto, in via Chiesa, è stato violento e ha coinvolto le parti anteriori-lateriali dei due mezzi. L’incidente è avvenuto in via Chiesa nella frazione di Pradipaldo. Sul posto, a causa di un principio di incendio, erano intervenuti anche i pompieri, insieme a due mezzi della polizia locale di Marostica.

L’auto di Bertacco, finita di traverso, si era schiantata anche contro il costone della montagna. Al momento del soccorso da parte dei sanitari l’anziano era cosciente e respirava autonomamente, ma dopo il ricovero la situazione è precipitata in modo repentino, fino alla morte nella notte dea martedì e mercoledì. Nell’incidente era rimasto ferito anche l’altro automobilista. Bertacco lascia la sorella ed i nipoti. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.