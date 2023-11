Donna investita ieri mattina in centro. Ricoverata con l’eliambulanza, ha superato la notte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sono accavallate notizie discordanti sulle condizioni di una 67enne asiaghese, rimasta vittima di un investimento di pedone mentre si trovava in centro storico della città, ieri intorno alle 10, urtata e sbalzata sull’asfalto da un Suv mentre attraversava via Cesare Battisti, a fianco di un negozio “spazzacamino”.

A 24 ore di distanza la donna rimane in condizioni critiche sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva dell‘ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo il ricovero in codice rosso avvenuto via cielo, grazie all’invio dell’elisoccorso. A preoccupare da subito chi ha soccorso la 67enne le possibili conseguenze di un trauma cranico, oltre ad altre contusioni.

L’ambulanza del 118 giunta sul posto dal polo medico di Asiago, con il proprio equipaggio di emergenza aveva stabilizzato la persona ferita apparsa subito in gravi condizioni, optando per la richiesta di soccorso e il ricovero nel centro traumatologico specializzato. Il passaggio di consegne è avvenuto al vicino aeroporto di Asiago. A investire la sessantenne – I.R. sono le sue iniziali, residente nella frazione di Sasso – è stata una donna di 40 anni, anche lei altopianese, al volante di un Suv, in prossimità delle strisce pedonali, che si è prestata ai soccorsi per quanto in stato di forte agitazione per l’incidente.

In seguito all’investimento la squadra di emergenza del Suem 118 ha operato a lungo sul posto, mentre gli agenti operativi in città hanno chiuso il tratto di via Battisti per tenere a distanza i curiosi e per non creare intralci ulteriori, in vista dei rilievi sull’incidente. Alcuni testimoni avrebbero riferito di manovre di rianimazione praticate in strada. Sul posto sia i Carabinieri della stazione di Asiago che la polizia locale, per i rilievi sull’incidente.

L’aggiornamento sulle condizioni di salute della donna investita ieri è giunto stamattina: per quanto gravi, le sue condizioni sono stabili e ha trascorso la notte in osservazione. Prognosi ovviamente riservata.