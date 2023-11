Il Famila Schio torna a sorridere in Europa grazie alla “contro rimonta”: battuta Valencia

“Pazzo” Famila Schio ieri sera ala PalaRomare nell’ultimo turno del girone A di andata di Euroleague Women, capace di andare avanti di 12 punti, di soccombere fino al -11, e infine di piazzare la contro-rimonta decisiva che vale i due punti e il 4° posto riconquistato in solitaria, contro una diretta concorrente per la Top8 continentale del basket femminile.

Il poker di prime classificate dei due raggruppamenti andrà avanti, con l’altra portacolori italiana Virtus Bologna ad annaspare nell’altro gruppo (il B), caduta malamente ieri in casa del Landes (70-68) e inguaiando il proprio cammino.

Tornando allo Schio in versione Beretta, nel 77-72 a favore da cardiopalma si è assistito a un duello ieri più votato agli attacchi che alle difese, in controtendenza rispetto al passato recente, ma con le arancioni ancora una volta scostanti ma almeno capaci, a differenza di sette giorni prima del ko di Saragozza, di reagire e portare a termine l’impresa. A dare la scossa non solo lo staff tecnico dalla panchina, ma come d’abitudine anche il pubblico dei fedelissimi del PalaRomare che ha sostenuto la squadra per tutti i 40′ effettivi.

Densi di “curve a gomito” assai pericolose, dopo un avvio ai limiti della perfezione delle alto vicentine, un harakiri da mal di testa nella fase centrale del confronto e una risalita difficile concretizzatasi nel quarto finale. In una serata difficile per l’assenza di Juhasz e con il coach Dikaioulakos febbricitante, Schio trova in Guirantes la sicurezza nel primo tempo, in Penna arma uscita dalla panchina, con Verona e Parks le autrici della rimonta nell’ultimo quarto. Con questo successo il Beretta supera Valencia in classifica e fa suo il quarto posto alle spalle di Saragozza.

IL TABELLINO

Beretta Famila Schio-Valencia Basket 77-72 (parziali 23-16, 39-37, 53-59)

Beretta Famila Schio: Juhasz ne, Bestagno 4, Sottana 3, Sivka 3, Verona 11, Guirantes 11, Crippa 0, Chagas ne, Parks 16, Keys 12, Penna 8, Reisingerova 9

Valencia Basket: Hempe 11, Fingall 6, Ouvina 11, Buenavida 0, Torrens 13, Allen 6, Casas 10, Romero 1, Djiu ne, Carrera 12, Gulich 2, Contell 0