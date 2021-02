Abete cade sui cavi della rete elettrica a causa della neve. Intervento dei vigili del fuoco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiamata con richiesta di supporto celere ai vigili del fuoco del distaccamento più a Nord della provincia vicentina, oggi nel primo pomeriggio, con i pompieri di Asiago a raggiungere la vicina cittadina di Enego per intervenire su un albero caduto.

Per la precisione nei paraggi di località Dori, su chiamata della società che gestisce la distribuzione di corrente nella zona, vittima di un guasto parziale proprio a causa dell’ostacolo subentrato nel corso della giornata. Non si trattava quindi di un semplice tronco da rimuovere dalla carreggiata stradale come avvenuto più volte in tempi recenti a causa delle abbondanti nevicate.

In questo caso una squadra del 115 di base sull’Altopiano si è recata subito per un primo sopralluogo lungo la strada provinciale 76 perchè un abete aveva danneggiato la rete elettrica, fermandosi in bilico proprio sui cavi di media tensione dopo aver ceduto a causa del peso della coltre bianche caduta nelle scorse ore. Dopo che i tecnici della società di gestione “E-distribuzione” hanno provveduto a disattivare la linea elettrica, vigili del fuoco insieme a un gruppo di supporto del nucleo antincendio boschivo hanno atteso l’autoscala in dotazione al comando di Vicenza, per poi salire su di essa e procedere al taglio della pianta pericolante, liberando al contempo la linea elettrica.

Intervento riuscito con successo e nell’arco di un paio d’ore, con tecnici i rete e pompieri che sono poi rientrati nelle loro rispettive sedi di lavoro dopo aver riattivato il servizio, per la gioia dei residenti che altrimenti rischiavano di rimanere senza corrente a lungo in vista del fine settimana.