Sbronzo alla guida, travolge auto in sosta e scende i tornanti a zig-zag: arrestato per resistenza

Ubriaco di primo pomeriggio, si schianta in auto su veicoli in sosta, poi se ne va a zig zag lungo i tornanti che scendono in Valsugana, rischiando di farsi (e fare) davvero male, poi se la prende con i carabinieri, medici e infermieri pur di non fare la prova dell’etilometro. Un intero catalogo di comportamenti pericolosi e illegali che hanno portato all’arresto un 45nne originario della provincia di Cosenza per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio del 26 giugno e sono accaduti a Enego: l’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e per porto di due coltellini e arnesi da scasso.

Il movimentato episodio ha avuto inizio intorno alle 13, quando sono giunte alla centrale operativa dei carabinieri di Bassano alcune segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato a Enego un’auto di colore nero che, dopo aver urtato alcuni veicoli in sosta, aveva ripreso la marcia scendendo in direzione Bassano lungo la strada provinciale 76: una strada ripida, piena di tornanti che l’automobilista stava percorrendo a zig-zag, andando a toccare ripetutamente il muro di contenimento, fino a quando non si è schiantato definitivamente contro lo stesso, all’altezza dell’undicesimo tornante, fermandosi.

Sul posto è giunta velocemente una pattuglia dei carabinieri di Enego che, dopo essere riusciti con fatica ad identificare l’automobilista, palesemente ubriaco, hanno chiesto l’intervento di una pattuglia del radiomobile, dotata dell’etilometro per la rilevazione del tasso alcolemico. L’uomo, particolarmente agitato, dapprima si è rifiutato di sottoporsi al test, poi ha iniziato a inveire contro i militari, cercando lo scontro fisico e opponendo resistenza, tutto per sottrarsi alla prova dell’etilometro. Perquisito a fatica, i miliari alla fine sono riusciti a farlo salire nell’auto di servizio. Non pago, l’uomo ha continuato anche durante il tragitto ad inveire, minacciare e a dimenarsi, colpendo ripetutamente la paratia dell’abitacolo e il finestrino con la testa e con i piedi, ferendosi, motivo per il quale è stato portato direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano.

Qui l’aggressività si è scaricata anche sui sanitari: il 45enne ha anche rifiutato le cure mediche e il colloquio psichiatrico, ma è stato comunque refertato e dimesso con una prognosi di sei giorni, per poi essere accompagnato presso la sede dei carabinieri di Bassano, dove (smaltita un po’ nel frattempo la sbornia) è stato definitivamente riportato alla calma.

Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trasferito nelle camere di sicurezza della tenenza di Dueville in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata successiva. Il 45enne è stato anche denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest (tra l’altro dopo aver provocato un incidente), e per porto di oggetti atti ad offendere: durante la perquisizione dell’auto, infatti, sono stati rinvenuti due coltellini e alcuni arnesi atti da scasso, poi sequestrati.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.