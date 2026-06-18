Arresto cardiaco nel giardino dell’amico: inutili i soccorsi per un 52enne

Una intera comunità in lutto a Enego per l’improvvisa scomparsa, ieri sera, martedì 17 giugno, di Luca Piazza, 52enne molto conosciuto in paese: è stato colpito da un fatale arresto cardiaco.

Tutto è successo in pochi attimo attorno alle 20: Piazza si trovava nel giardino di un amico in via Grottolea quando si si è accasciato a terra senza più battito cardiaco. I presenti hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 118: sul posto è stato fatto giungere in una manciata di minuti l’elisoccorso di Treviso Emergenza.

I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, mentre sul posto giungeva anche un’ambulanza del Suem, partita da Asiago, e i carabinieri. Le manovre rianimatorie sono proseguite a lungo, purtroppo inutilmente: ai sanitari alla fine non è rimasto che dichiarare il decesso del 52enne.

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